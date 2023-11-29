Эндокринолог рассказала, чем опасен дефицит витамина А

Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала об опасности дефицита витамина А в организме.

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Лебедева уточнила, что под «витамином А» подразумевают соединения двух групп веществ — ретиноидов и каротиноидов. Первые содержатся в продуктах животного происхождения, а вторые, напротив, в овощах и фруктах.

Эксперт добавила, что в день человек должен получать около 5000-6000 МЕ витамина А.

Недостаток этих веществ может привести к ломкости ногтей, ухудшению зрения, повышенной сухости кожи и слизистых оболочек, а также частому заболеванию ОРВИ, бронхитами и циститами. Чтобы диагностировать дефицит витамина А необходимо обратиться к врачу — измерение уровня ретинола в крови выявит как наличие дефицита, так и риск его развития.

По словам Лебедевой, к дефициту витамина А может привести гипотиреоз, прием контрацептивов, либо неправильное питание. Кроме того, уровень витамина А падает при инфекциях и опухолях, а также дефиците ряда других веществ — цинка, витаминов Д, К, В12, магния. Кроме того, заболевания ХКТ и мальабсорбция приводят к нарушениям всасывания витамина А, что естественным образом приводит к недостатку полезных веществ в организме.

Ранее эндокринолог Лебедева рассказала о влиянии на фигуру гормонов.