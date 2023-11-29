Врач рассказал, кому нельзя носить шерстяные перчатки зимой

«Шерстяные варежки — тепло и комфортно, и бабушка рада! Но и тут есть подвох. Натуральные шерстяные вещи содержат природный шерстяной воск — ланолин. Он обладает, с одной стороны, эмолентными свойствами, но также это и потенциальный аллерген», — предупредил Жернов.