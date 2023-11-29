Врач рассказал, кому нельзя носить шерстяные перчатки зимой

Дерматолог Жернов рассказал, кому нельзя носить шерстяные перчатки зимой
В морозную погоду руки необходимо защищать перчатками и варежками, однако людям с аллергией следует выбирать аксессуары из холодостойких синтетических материалов. Об этом рассказал «Газете.Ru» врач-дерматолог сети «Клиника Фомина» Юрий Жернов.
«Шерстяные варежки — тепло и комфортно, и бабушка рада! Но и тут есть подвох. Натуральные шерстяные вещи содержат природный шерстяной воск — ланолин. Он обладает, с одной стороны, эмолентными свойствами, но также это и потенциальный аллерген», — предупредил Жернов.
Врач уточнил, что в том, что ланолин может вызвать аллергию уверены не все медики.
«Но в 2023 году ланолин признан «аллергеном года» по версии Американского общества контактного дерматита (ACDS). Предупрежден – значит вооружен, поэтому шерстяные перчатки из натуральной овечьей шерсти лучше не носить аллергикам, особенно с атопическим дерматитом», — сказал дерматолог.
Он объяснил, что поздней осенью и зимой защищать руки необходимо, поскольку воздействующих на кожу рук агрессивных факторов окружающей среды становится больше.
По словам врача, из-за холода, ветра, высокой влажности и перепада температур при переходе с улицы в помещение, кожа рук начинает сохнуть, трескаться, появляется раздражение и шелушение.
«Все это возникает из-за того, что в холодную погоду сальные железы начинают выделять меньше кожного сала, а трансэпидермальная (чрескожная) потеря жидкости усиливается», — рассказал Жернов.
Ранее была названа минимальная температура для ношения лаковой обуви.