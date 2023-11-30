Врач раскрыл россиянам опасность ношения шерстяных перчаток

В первую очередь доктор заявил, что осенью и зимой руки необходимо защищать из-за агрессивных факторов окружающей среды, которые воздействуют на кожу рук. Так, эксперт уточнил, что вследствие холода, ветра, высокой влажности и перепада температур при переходе с улицы в теплое пространство появляется сухость, трещины, раздражение и шелушение на коже.