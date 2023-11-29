Ростовский спасатель рассказал, как без травм пережить гололед

Он отметил, что для ростовской зимы типично наличие гололеда и практически полное отсутствие снега. Снег тает и на тротуарах появляется ледяная корка, отмечает эксперт.

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Поэтому он рекомендует выбирать на зиму безопасную обувь, а не красивую. Она должна быть на противоскользящей подошве. Лучше когда мелкий русинок на протекторе подошвы сочетается с крупным. Кроме этого, нужно обзавестись ледоступами (шипованными накладками на подошву), пишет «Южный Федеральный».

Также спасатель посоветовал одеваться многослойно. Это спасет не только от холода, но и от травм при падении. Многослойная одежда защитит от ушибов локти, колени, возможно, предотвратит перелом.