Ученые назвали ягоду, улучшающую работу мозга за 12 недель

Специалисты университета Цинциннати рассказали о пользе употребления клубники для людей с избыточным весом, инсулинорезистентностью и снижением когнитивных способностей в среднем возрасте.

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Как сообщает журнал Nutrients со ссылкой на результаты исследования, каждый день на протяжении 12 недель участники исследования употребляли измельченную клубнику. В результате у испытуемых улучшились память и настроение, а также исполнительные способности. При этом на метаболических показателях это не отразилось.

Ученые отмечают, что в улучшении когнитивных функций важную роль играют антоцианы, содержащиеся в клубнике и обладающие противовоспалительным действием. Исследование подтверждает предположение, что употребление клубники в среднем возрасте может снизить риск развития деменции.

Однако для более точной оценки преимуществ употребления клубники нужны дополнительные углубленные исследования. Они позволят также изучить возможность снижения риска развития деменции и улучшения когнитивных функций через питание и введение определенных продуктов в рацион.