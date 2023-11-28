Многие полезные вещества в овощах и фруктах сосредоточены именно в кожуре.

Врач Сергей Малоземов рассказал, что, например, в яблоках содержится больше всего пектина и клетчатки именно под тонким слоем кожуры. Пектин помогает выводить из организма вредные вещества и холестерин, а клетчатка стимулирует работу кишечника.

В картофеле под кожурой находится много витаминов группы B, а также железо, калий, магний и цинк. Очистка картофеля приводит к потере этих полезных элементов.

Кожура цитрусовых богата витаминами, особенно витамином C. Например, в лимонной цедре содержится до 5 раз больше витамина C, чем в самом соке.