Второй подбородок часто рассматривается как косметическая проблема. Однако существуют более серьезные причины этого явления.

Пластический хирург Василиса Перушкина рассказала "АиФ" о том, какие именно причины могут быть ответственными за это состояние, а также как его можно устранить.

Второй подбородок может появляться по разным причинам. Среди них:

наличие жировых отложений из-за неправильного питания и недостатка физической активности;

возрастные изменения, при которых избыток жировой ткани и излишняя кожа образуются из-за потери тонуса;

нарушение осанки, например, из-за сутулости;

особенности анатомии, такие как маленький подбородок или скошенные углы челюсти, что приводит к сглаживанию челюстно-подбородочного угла;

а также наличие эндокринологических заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, таких как сахарный диабет или заболевания щитовидной железы.

Основное показание к коррекции второго подбородка — это наличие эстетических проблем, которые беспокоят пациента.

В области подбородка и шеи существуют два слоя жировой ткани: поверхностный (подкожно-жировая клетчатка) и глубокий жировой пакет (расположенный за подкожной мышцей шеи).

Методы массажа и косметологии направлены на работу с поверхностным слоем, в то время как хирургический подход успешно воздействует на все слои.

Чтобы избавиться от второго подбородка, необходимо наладить режим сна и питания, считает Перушкина.

Помимо изменения распорядка дня, возможно выполнение самомассажа в домашних условиях при помощи рук/ролика/скребка для улучшения местного кровообращения и усиления обмена веществ. Также рекомендуется пройти курс массажа лица и шеи в специализированных студиях массажа для улучшения состояния кожи, укрепления мышц и работы с сутулостью.