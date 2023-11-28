Названы две специи для плоского живота

Специи играют важную роль в улучшении вкуса и питательных свойств блюд. А некоторые из них помогают уменьшить объем живота.

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Диетологи назвали две приправы, которые содержат соединения, обладающие противовоспалительными свойствами и ускоряющие обмен веществ.

Куркума

Куркума — ярко-желтая специя, которая обычно встречается в блюдах с карри. Она содержит куркумин, который известен своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и уменьшает количество жира на животе.

Диетолог Тина Мариначчо посоветовала добавлять куркумин в жирные блюда, например в смузи с авокадо или ореховым маслом. Так специя усвоится лучше.

— Пиперин, алкалоид черного перца, также улучшает усвоение, поэтому добавляйте куркуму в яйца, супы и другие блюда, в которые вы бы добавили черный перец, — пояснила эксперт.

Доктор Кэндис Сети рассказала, что употребление куркумы улучшает метаболизм. Это позволяет организму сжигать больше калорий, что приводит к более быстрой потере веса.

Имбирь

Имбирь, известный неповторимым вкусом и лечебными свойствами, способствует уменьшению объема живота, так как улучшает пищеварение.

Активные соединения, содержащиеся в имбире, такие как гингерол, успокаивают пищеварительный тракт, уменьшают воспаление и убирают вздутие живота.