Ученые выяснили пользу томатного сока в борьбе с холестерином
Австралийские ученые заявили, что томатный сок снижает «плохой» холестерин.
Томатный сок богат антиоксидантами, препятствующими образованию холестериновых бляшек.
Томатный сок может быть эффективной профилактикой образования холестериновых бляшек. Об этом сообщили исследователи из Университета Аделаиды в материале, опубликованном в журнале Annals of Nutrition & Metabolism.
Как оказалось, томатный сок, богатый антиоксидантом ликопином, снижает уровень «плохого» холестерина в крови. Полезнее всего пить томатный сок натощак, отмечают ученые.
Более того, столь же эффективным будет употребление сырых помидоров, считают ученые.
«Ликопин подавляет окисление плохого холестерина, снижая риск образования бляшек в артериях. Кроме того, это может влиять на экспрессию генов, участвующих в метаболизме холестерина», — рассказали исследователи.
Помимо прочего, томатный сок помогает обогатить организм калием.