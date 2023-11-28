Ученые выяснили пользу томатного сока в борьбе с холестерином

Австралийские ученые заявили, что томатный сок снижает «плохой» холестерин.

Ученые выяснили пользу томатного сока в борьбе с холестерином
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Томатный сок богат антиоксидантами, препятствующими образованию холестериновых бляшек.

Томатный сок может быть эффективной профилактикой образования холестериновых бляшек. Об этом сообщили исследователи из Университета Аделаиды в материале, опубликованном в журнале Annals of Nutrition & Metabolism.

Как оказалось, томатный сок, богатый антиоксидантом ликопином, снижает уровень «плохого» холестерина в крови. Полезнее всего пить томатный сок натощак, отмечают ученые.

Более того, столь же эффективным будет употребление сырых помидоров, считают ученые.

«Ликопин подавляет окисление плохого холестерина, снижая риск образования бляшек в артериях. Кроме того, это может влиять на экспрессию генов, участвующих в метаболизме холестерина», — рассказали исследователи.

Помимо прочего, томатный сок помогает обогатить организм калием.