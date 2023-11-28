Гастроэнтеролог назвала пять вредных зимних продуктов

— Глинтвейн — полезный напиток, но за счет того, что в его составе есть вино, приправы, пряности и цитрусовые, то при наличии гастрита, проблем с желчным пузырем, а также при хроническом панкреатите употреблять его можно ограниченно и только в период ремиссии, — предупредила медик.