Гастроэнтеролог назвала пять вредных зимних продуктов
Осенью и зимой многих людей начинает тянуть на сладкую и жирную еду, а также на различные напитки. Традиционно в холода пьют глинтвейн, какао и чай с печеньем и прочими лакомствами. Но они неполезны для организма и могут навредить желудку. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Олеся Кожевникова.
— Глинтвейн — полезный напиток, но за счет того, что в его составе есть вино, приправы, пряности и цитрусовые, то при наличии гастрита, проблем с желчным пузырем, а также при хроническом панкреатите употреблять его можно ограниченно и только в период ремиссии, — предупредила медик.
Говоря о какао, она рассказала, что этот тонизирующий напиток при диарее желательно готовить на воде, а не на молоке. Также не следует добавлять в какао много сахара.
Чай является достаточно безопасным напитком, но важно соблюдать температуру. Так, слишком горячий напиток раздражает слизистую пищевода и желудка и провоцирует ухудшение течения гастрита, отметила Кожевникова.
— Печенье, пряники в небольшом количестве, одна-две штуки в день, не навредят организму. Но если не следить за количеством съеденного, то могут отреагировать поджелудочная железа, желчный пузырь, особенно при наличии хронических заболеваний, — заключила гастроэнтеролог в беседе с изданием Life.