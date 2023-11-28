Врач развеяла популярный миф о каше

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале , что каша и кисель не обволакивает слизистую желудка, вопреки распространенному мнению. Выпуск, в котором она развеяла этот популярный миф, доступен на сайте телеканала.

Она объяснила, что каша и кисель, как и другие продукты питания, в желудке попадают в раствор соляной кислоты, содержащейся в нем. По ее словам, эти блюда не могут распределиться во всему органу.