Домашние мази и растирки от кашля и простуды

В холодное время года нас часто подкарауливают кашель и простуда. Хорошо, что в арсенале народной медицины есть множество способов справиться с ними: целебные настои и отвары, сиропы и бальзамы, полоскания и ингаляции — список рецептов огромен.

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На этот раз мы с вами вспомним простые, но эффективные средства — домашние мази и растирки.

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Как готовить и применять домашние мази и растирки

В отличие от настоев и отваров лекарственных трав, которые нужно готовить ежедневно (хранить их дольше суток нельзя), домашние мази, лечебные масла и настойки, применяемые для растираний и компрессов при простудных заболеваниях, пригодны для относительно продолжительного хранения. Приготовив такое средство один раз, его можно использовать от нескольких недель до нескольких месяцев (в зависимости от рецепта). Это удобно и заметно упрощает лечение.

Однако для того, чтобы препарат не потерял своих свойств и не испортился, хранить его нужно правильно, соблюдая

температурный режим.

Домашние мази от кашля, как правило, готовят на животном жире (гусином, медвежьем, свином и др.), реже — на топленом или сливочном масле. Хранить готовую мазь необходимо в холодильнике; перед применением некоторые средства рекомендуется слегка подогреть (главным образом для того, чтобы проще было их наносить).

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Настойки чаще всего хранятся при комнатной температуре, но их необходимо беречь от солнечных лучей и держать подальше от обогревательных приборов. Целебные масла также хранят в темном месте, некоторые — при комнатной температуре, другие — в холодильнике (нюансы обычно указаны в рецепте).

Народные средства от кашля и простуды, применяемые наружно, чаще всего обладают согревающим действием.

Обязательное условие их применения — отсутствие высокой температуры (иначе состояние после процедуры может ухудшиться). После растирания или компресса необходимо избегать переохлаждения; лучше всего использовать такие препараты вечером, перед сном.

Перед использованием обязательно нужно убедиться в отсутствии аллергической реакции, особенно если в состав выбранного средства входит мед, а также лук, чеснок, другое натуральное сырье, обладающее местным раздражающим действием; эфирные масла; вытяжки лекарственных растений. Для проверки небольшое количество мази, настойки или масла наносят на кожу (например, на запястье или на внутренней стороне локтевого сгиба).

Любые побочные эффекты: зуд, сильное покраснение и/или жжение, раздражение, сыпь и т.п. — причина отказаться от применения средства. Нормой при использовании некоторых домашних мазей и растирок считается небольшое покраснение, легкое (не вызывающее неприятных или болезненных ощущений) жжение, которое быстро проходит после окончания процедуры и не оставляет следов.

Важно: народные средства от простуды и кашля не отменяют и не заменяют назначений врача, но при правильном применении могут дополнить их и ускорить выздоровление. Чтобы избежать осложнений, не занимайтесь самолечением и всегда внимательно изучайте возможные противопоказания выбранных народных рецептов.

Рецепты домашних мазей и растирок от кашля и простуды

Одно из самых простых и доступных наружных средств от кашля —

медовое растирание. Грудь и спину намазать жидким медом, легонько втирая его в кожу, затем обернуть хлопчатобумажным или льняным полотенцем и обвязать шерстяным платком. Такую процедуру нужно делать перед сном.

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Медовая мазь с козьим жиром

Смешать мед и нутряной козий жир в пропорции 1:1. Полученную мазь при кашле втирать в грудь, слегка массируя, затем сверху наложить компрессную бумагу и укутаться шерстяным платком или шарфом.

Луковая мазь на гусином жире

Очистить и измельчить в кашицу репчатый лук. Добавить гусиный жир (в пропорции 1:1), тщательно перемешать. Полученной мазью растирать грудь при кашле. Мазать вечером, перед сном, после чего хорошо укутаться.

Чесночная мазь на свином жире

Очистить и измельчить в кашицу чеснок, добавить свиной жир (в пропорции 1:1), тщательно перемешать. Свиной жир можно заменить несоленым сливочным маслом. Применять мазь так же, как луковую, но количество процедур можно довести до 2-3 в день.

Мазь от кашля с березовыми почками и прополисом

Растопить на водяной бане 1 стакан любого животного жира, довести до кипения, всыпать 1 ст. ложку березовых почек, перемешать. Нагревать на водяной бане в течение 3 часов (не кипятить). Слегка остудить, добавить 50 г прополиса, перемешать. Когда прополис растворится, добавить 100 мл растительного масла (подсолнечного или оливкового), снова тщательно перемешать (при необходимости подогреть на водяной бане), процедить. Остудить, хранить в холодильнике. При кашле растирать мазью грудь и спину на ночь.

Медово-горчичная мазь с алоэ

Смешать взятые поровну мед, сок алоэ, горчичный порошок, водку и нутряной свиной жир. Нагревать на водяной бане, постоянно помешивая, до получения однородной массы, остудить. Такая мазь используется для компрессов при лечении кашля: ее нужно слегка подогреть и нанести на марлевые салфетки, которые затем положить на грудь и на спину, обернуть полиэтиленовой пленкой и обмотать теплым шарфом или шерстяным платком.

Продолжительность процедуры зависит от чувствительности кожи (компресс должен согревать, но не жечь; если появляется жжение, компресс следует сразу снять, остатки мази смыть теплой водой).

Горчично-чесночная мазь

Измельчить в кашицу 4 зубка чеснока. Смешать 2 ст. ложки гусиного жира с 1 ст. ложкой горчичного порошка, добавить измельченный чеснок и 1 ч. ложку спиртовой настойки мяты перечной, тщательно перемешать. При простуде втирать мазь в грудь и стопы несколько раз в день, после чего обязательно укутаться и надеть шерстяные носки.

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Масло тимьяна для растираний

Это средство можно применять для растираний при кашле несколько раз в день.

Готовится целебное масло так: 0,5 стакана сушеной измельченной травы залить 0,5 л растительного масла (подсолнечного или оливкового), настаивать на свету при комнатной температуре в течение 2-3 недель, ежедневно встряхивая емкость. Процедить, тщательно укупорить емкость.

Настойка лаконоса (наружное)