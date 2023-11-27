Продукты, замедляющие процессы старения

Согласно теории окислительного/оксидативного стресса (по-другому эта теория называется «теория свободных радикалов»), старение организма происходит под влиянием агрессивных факторов, таких как стресс, недосып, ультрафиолетовое и электромагнитное излучение.

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В это время образуются свободные радикалы, которые и вызывают старение, повреждая клетки. Как этот избежать рассказала нутрициолог Вероника Хуснутдинова.

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Свободные радикалы: как они действуют?

Свободные радикалы, в первую очередь, повреждают мембранные липиды, содержащие большое количество ненасыщенных жирных кислот. Также свободные радикалы повреждают белки, которые в нашем организме тесно связаны с молодостью организма.

Свободные радикалы вызывают стресс в организме, а старение — это нормальная биологическая реакция на стресс.

В то же время есть вещества, которые способны снижать влияние окислительного стресса, замедлять старение, помогать лечить возрастные заболевания и увеличивать продолжительность жизни.

Это — антиоксиданты

Действие антиоксидантов направлено на защиту целостности клеток, они помогают предотвращать разрушение мембран и клеточной структуры, активизируют регенерацию поврежденных органов и повышают жизнестойкость организма в целом. Существует сотни исследований, которые говорят о многочисленном благоприятном влиянии антиоксидантов на организм.

То есть антиоксиданты нужны, чтобы защищать нас от последствий плохой экологии, малоактивного образа жизни, ультрафиолетового и электромагнитного излучения, некачественных продуктов, неправильного питания и замедлять старение организма!

Одно из исследований указывает на то, что высокое потребление продуктов, богатых антиоксидантами, особенно винограда, орехов, а также семян льна было связано с увеличением продолжительности жизни.

Eva.ru

ТОП-10 продуктов, которые имеют наибольшее содержание антиоксидантов:

Гвоздика

Анис

Какао-порошок

Мексиканский орегано

Семена сельдерея

Черноплодная рябина

Черный шоколад

Семена льна

Бузина черная

Каштан

Также антиоксиданты содержатся в красных фруктах, орехах и ягодах, зеленом чае, брокколи.

Чаще всего старение у нас ассоциируется с внешним видом. Кожа, волосы, зубы — это отражение состояния организма: есть ли у нас питательные и витаминные дефициты, насколько хорошо работает пищеварительная система для усвоения всех витаминов, и какой образ жизни мы ведём.

Если говорить о молодости и красивой коже, то на нее благотворно влияют следующие продукты:

Костный бульон, который особенно богат коллагеном (он, в том числе, служит матриксом и каркасом для соединительной ткани, костей и зубов). Костный бульон способствует не только разглаживанию морщин, но и росту крепких, сильных волос, ногтей и здоровью зубов.

Качественные жиры увлажняют и питают ткани организма. К ним относятся жирные молочные продукты, особенно сливочное масло, масло гхи. А также важны нерафинированные растительные масла, рыбий жир из жирных сортов рыб, наподобие палтуса, сельди, скумбрии.

Зелень и овощи служат прекрасным очищающим средством для кишечника. Пищевые волокна из этих продуктов захватывают токсины в кишечнике, что в конечном счёте сказывается на внешнем виде: меньше морщин, больше румянца и здорового цвета кожи лица.

Ещё к омолаживающим продуктам отнесем желчегонные продукты. Они тоже способствуют выводу токсинов из организма. Желчегонные продукты — это тыквенное масло, руккола (и все горькие салаты), кофе из корня одуванчика или цикорий, лимонный сок.