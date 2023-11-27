Продукты, замедляющие процессы старения
Согласно теории окислительного/оксидативного стресса (по-другому эта теория называется «теория свободных радикалов»), старение организма происходит под влиянием агрессивных факторов, таких как стресс, недосып, ультрафиолетовое и электромагнитное излучение.
В это время образуются свободные радикалы, которые и вызывают старение, повреждая клетки. Как этот избежать рассказала нутрициолог Вероника Хуснутдинова.
Свободные радикалы: как они действуют?
Свободные радикалы, в первую очередь, повреждают мембранные липиды, содержащие большое количество ненасыщенных жирных кислот. Также свободные радикалы повреждают белки, которые в нашем организме тесно связаны с молодостью организма.
Свободные радикалы вызывают стресс в организме, а старение — это нормальная биологическая реакция на стресс.
В то же время есть вещества, которые способны снижать влияние окислительного стресса, замедлять старение, помогать лечить возрастные заболевания и увеличивать продолжительность жизни.
Это — антиоксиданты
Действие антиоксидантов направлено на защиту целостности клеток, они помогают предотвращать разрушение мембран и клеточной структуры, активизируют регенерацию поврежденных органов и повышают жизнестойкость организма в целом. Существует сотни исследований, которые говорят о многочисленном благоприятном влиянии антиоксидантов на организм.
То есть антиоксиданты нужны, чтобы защищать нас от последствий плохой экологии, малоактивного образа жизни, ультрафиолетового и электромагнитного излучения, некачественных продуктов, неправильного питания и замедлять старение организма!
Одно из исследований указывает на то, что высокое потребление продуктов, богатых антиоксидантами, особенно винограда, орехов, а также семян льна было связано с увеличением продолжительности жизни.
ТОП-10 продуктов, которые имеют наибольшее содержание антиоксидантов:
- Гвоздика
- Анис
- Какао-порошок
- Мексиканский орегано
- Семена сельдерея
- Черноплодная рябина
- Черный шоколад
- Семена льна
- Бузина черная
- Каштан
Также антиоксиданты содержатся в красных фруктах, орехах и ягодах, зеленом чае, брокколи.
Чаще всего старение у нас ассоциируется с внешним видом. Кожа, волосы, зубы — это отражение состояния организма: есть ли у нас питательные и витаминные дефициты, насколько хорошо работает пищеварительная система для усвоения всех витаминов, и какой образ жизни мы ведём.
Если говорить о молодости и красивой коже, то на нее благотворно влияют следующие продукты:
Костный бульон, который особенно богат коллагеном (он, в том числе, служит матриксом и каркасом для соединительной ткани, костей и зубов). Костный бульон способствует не только разглаживанию морщин, но и росту крепких, сильных волос, ногтей и здоровью зубов.
Качественные жиры увлажняют и питают ткани организма. К ним относятся жирные молочные продукты, особенно сливочное масло, масло гхи. А также важны нерафинированные растительные масла, рыбий жир из жирных сортов рыб, наподобие палтуса, сельди, скумбрии.
Зелень и овощи служат прекрасным очищающим средством для кишечника. Пищевые волокна из этих продуктов захватывают токсины в кишечнике, что в конечном счёте сказывается на внешнем виде: меньше морщин, больше румянца и здорового цвета кожи лица.
Ещё к омолаживающим продуктам отнесем желчегонные продукты. Они тоже способствуют выводу токсинов из организма. Желчегонные продукты — это тыквенное масло, руккола (и все горькие салаты), кофе из корня одуванчика или цикорий, лимонный сок.
Как бы хорошо мы ни питались, лучше всего на молодость влияют качественный сон, прогулки на свежем воздухе, употребление чистой воды, а также любовь и хорошее настроение!