Врач объяснил, как не отравиться спреем-дезодорантом
Используете дезодорант по назначению, согласно инструкции? Тогда беспокоиться не о чем, но лучше распылять его в хорошо проветриваемом помещении.
Иначе средство в теории может представлять опасность, рассказал в беседе с изданием «Вечерняя Москва» врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.
Доктор отметил, что в закрытой ванной пользоваться дезодорантом-спреем можно без проблем, если комната оборудована вытяжкой.
К слову, известны случаи, когда косметику признавали опасной постфактум. Так, многие производители сухих шампуней отозвали собственную продукцию из магазинов, когда независимые исследователи указали на превышение допустимого уровня бензола в составе. Ученые считают, что это вещество способно спровоцировать рак.