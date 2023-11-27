Врач объяснил, как не отравиться спреем-дезодорантом

Используете дезодорант по назначению, согласно инструкции? Тогда беспокоиться не о чем, но лучше распылять его в хорошо проветриваемом помещении.

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Иначе средство в теории может представлять опасность, рассказал в беседе с изданием «Вечерняя Москва» врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

Доктор отметил, что в закрытой ванной пользоваться дезодорантом-спреем можно без проблем, если комната оборудована вытяжкой.