Почему нельзя ставить несколько будильников подряд

Мало кому удается вставать в рабочие дни самостоятельно. Как правило, у каждого из нас в телефоне есть десяток будильников. Почему десяток? По одной простой причине: проснуться в 7 утра и тут же встать с кровати немногим под силу. Зачастую мы устанавливаем несколько будильников с промежутком в 10-15 минут, чтобы позволить себе хотя бы еще несколько минут понежиться в постели.

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Однако мало кто догадывается о том, что такая невинная привычка может крайне негативно отразиться на здоровье.

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Подробнее о том, почему необходимо вставать с первым будильником, читайте в материале "Рамблера".

Почему переставлять будильник вредно

По данным профессора психиатрии отделения сна и хронобиологии Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета (США) Матиаса Баснера, для того, чтобы организм за ночь полноценно восстановился, требуется непрерывность сна. Более того, это одно из важнейших условий, гарантирующих бодрое самочувствие по утрам.

Если же вы устанавливаете несколько будильников, то таким образом искусственно прерываете быструю фазу сна, в которую мозг погружается в перерыве между каждым звонком. Именно из-за этого впоследствии вы чувствуете "разбитость" на протяжении всего дня.

По словам Баснера, дополнительные 15-20 минут сна приносят в разы меньше пользы, чем если бы вы полноценно поспали 7-8 часов, не просыпаясь.

Если же после первого сигнала будильника вы понимаете, что вам необходимо еще немного поспать, отправляйтесь ко сну не менее, чем на полчаса или час. За это время мозг успеет преодолеть быструю фазу сна, и повторный подъем пройдет гораздо легче.

Как все началось

По мнению экспертов, желание перевести будильник "еще на чуть-чуть" имеет под собой одно из двух оснований. Нередко всему виной привычка, которая возникла еще в подростковом возрасте из-за изменения циркадных ритмов.