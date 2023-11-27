Диетолог рассказала, как ускорить метаболизм после 40 лет

С годами сбрасывать лишний вес становится все сложнее. Это связано с тем, что по мере старения тело претерпевает ряд изменений, среди которых замедление обмена веществ. Также люди, достигшие сорока лет, могут терять мышечную массу и вести менее активный образ жизни. Диетолог Крутика Нанавати дала рекомендации, как сохранить здоровый метаболизм, активно сжигать калории и оставаться стройным в любом возрасте.

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Регулярно занимайтесь спортом

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Уровень активности может играть важную роль в метаболизме, и тот факт, что многие люди с возрастом двигаются меньше, является одной из основных причин, по которой их метаболизм снижается. Вот почему Нанавати посоветовала регулярно делать физические упражнения.

— Физические упражнения повышают скорость метаболизма, что приводит к сжиганию большего количества калорий даже в состоянии покоя. Силовые тренировки с отягощениями особенно полезны, поскольку они способствуют росту мышц, а мышечная ткань, как правило, сжигает больше калорий, чем жир, — пояснила эксперт.

Здоровое питание

Сбалансированное питание — это основа снижения веса по многим причинам, включая то, что оно играет важную роль в обмене веществ.

— Потребление сбалансированной, богатой питательными веществами пищи играет решающую роль в поддержании здорового обмена веществ. Питательные вещества, содержащиеся в таких продуктах, как нежирные белки, цельные зерна, фрукты и овощи, необходимы для оптимального функционирования организма, — отметила специалист.

Диетолог добавила, что частое употребление небольших порций пищи в течение дня может поддерживать бесперебойную работу метаболического двигателя.

Гидратация важна

Вода очень важна для эффективной работы организма и сжигания калорий. Нанавати призвала не забывать регулярно пить воду и избегать обезвоживающих продуктов и напитков.

Высыпайтесь

Плохой сон влияет не только на работу мозга. Ночной отдых связан практически со всеми аспектами общего самочувствия, включая здоровье сердца и обмен веществ.

Недостаток сна может нарушить метаболический баланс организма, что приводит к увеличению веса. По этой причине всегда важно уделять приоритетное внимание качественному отдыху и практиковать привычки здорового сна.

Другие факторы

На метаболизм влияют многие факторы, включая те, которые нельзя контролировать, например, генетика. Тем не менее важно следовать вышеперечисленным советам для здоровья организма.

— Индивидуальные показатели метаболизма различаются, и то, что работает лучше всего, может зависеть от личных факторов здоровья и выбора образа жизни, — сообщила специалист американскому изданию She Finds.