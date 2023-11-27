Социологи: почти половина россиян отказались от ЗОЖ

Тренд на здоровый образ жизни сегодня знаком не только молодому поколению. Примкнуть к этому движению хоть раз пытались 44% россиян. Однако в итоге они возвращались к привычному режиму.

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Сервис «Авито. Работа» провел опрос на тему того, придерживаются ли россияне здорового образа жизни. Его результаты привел портал LIFE.

Почти половина опрошенных в итоге отошла от принципов ЗОЖ. Однако некоторым все же удалось внедрить их в свою повседневность.

38% жителей Новосибирска по сей день живут в соответствии с концепцией ЗОЖа. Тем же образом поступает аналогичное количество опрошенных в Нижнем Новгороде. 35% участников опроса из Самары и Воронежа тоже придерживаются правильного питания и занимаются физической активностью.

А вот 55% опрошенных в Челябинске, 54% в Красноярске и 52% в Волгограде и Ростове-на-Дону так и не нашли в себе силы жить по принципам ЗОЖ. 51% участников опроса из Уфы аналогично решили не связываться с этой тенденцией.

Стать здоровее 40% опрошенных мешает курение. 36% — использование гаджетов после пробуждения. В употреблении алкоголя признались 33% участника опроса. В злоупотреблении кофе — 31%. 25% винят во всем малоподвижный образ жизни.