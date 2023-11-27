Гастроэнтеролог рассказала, что разгрузочные дни не помогают избавиться от шлаков

Разгрузочные дни не помогут избавить организм от шлаков и вывести токсины. Об этом в разговоре с «Газетой.ру» рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

© runews24.ru

Как отметила эксперт, разгрузочный день – это снижение калорийности пищи, но никак не полный отказ от нее.

Поэтому никакой существенной пользы разгрузочные дни в себе не несут, поскольку избавиться за пару дней от результата регулярного переедания невозможно.

Кроме того, голод переносится тяжело не только физически, но и психологически, напомнила Кашух.

В результате в разгрузочные дни снижается работоспособность, настроение и внимание.