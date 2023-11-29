Лор рассказал, как снять заложенность носа за три дня

На уровне домашнего лечения: сокращение слизистой носа, промывание антисептическими и соляными растворами, использование для носа антисептиков на водной основе и маслянистые средства, которые будут смягчать, увлажнять и питать слизистую носа. Если вы хотите сами поправить здоровье, без помощи доктора, никто вас не связывает по рукам и ногам, но тут история в разумности и целесообразности. Если это удалось сделать за пару дней, то прекрасно, вы молодец и правильно все сделали, — сказал Зайцев.