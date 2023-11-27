8 лучших способов восстановиться после переедания

Легко переесть, когда перед тобой много вкусных блюд. И вот несколько советов, которые помогут вам почувствовать себя лучше после обильного праздничного ужина.

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Сосредоточьтесь на клетчатке. Нерастворимая клетчатка увеличивает объём стула. За счёт этого у вас будет регулярный стул и вы избавитесь от запоров. Также добавление в рацион большего количества клетчатки и воды улучшит работу вашего организма, уменьшит вздутие живота.

Съешьте немного овощей. Клетчатка, содержащаяся в зелени, помогает выводить отходы и токсины из толстой кишки. Это позволит вам быстрее улучшить самочувствие. Кроме того, антиоксиданты нейтрализуют ущерб, связанный с чрезмерным употреблением сладких, жирных и сильно обработанных продуктов.

Начните следующее утро со сбалансированного завтрака. Важно, чтобы в нём содержалось много белка и клетчатки. Отличными вариантами будут яйца и овсянка, цельнозерновой тост с арахисовым маслом и греческим йогуртом.

Не ешьте остатки пищи после праздника. Лучше начните есть цельные продукты с высоким содержанием клетчатки и белка. Это поможет вам почувствовать себя лучше.

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Сократите количество выпитого алкоголя. Сосредоточьте вместо этого внимание на воде и других низкокалорийных напитках для увлажнения организма.

Отправьтесь на прогулку после плотного обеда. Во время неё вы сожжёте некоторое количество калорий. Также вместо этого вы можете поиграть в футбол с семьёй. Если это не сработает, сходите в зал на следующее утро или хотя бы припаркуйте машину как можно дальше от места назначения, когда отправитесь по делам.

Включите тренировки в расписание на выходных. После обильного приёма пищи диетологи советуют придерживаться режима тренировок.

Убедитесь, что пьёте достаточно воды. Дело в том, что из-за употребления очень солёных продуктов вы на следующий день можете столкнуться с отёками, вздутием живота.