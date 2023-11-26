Как понять, у вас вздутие живота или жир на животе

Жир на животе и вздутие легко спутать. Особенно если учесть, что почти 3/4 взрослых в США страдают от избыточного веса или ожирения, а каждый седьмой американец еженедельно сталкивается со вздутием живота. Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог из Garage Gym Reviews, рассказала, чем отличаются друг от друга эти два состояния.

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Чтобы отличить жир на животе от вздутия, специалист Дестини Муди предлагает обратить внимание на то, какие ощущения вы испытываете в течение дня. Если ваш желудок расширяется и сжимается, то, вероятнее всего, это вздутие живота. Часто эта проблема связана с задержкой газа или жидкости в организме.

Напротив, если живот постоянной выпуклый, то это может быть жиром на животе. Причём жир чаще всего наощупь твёрдый.

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Также если вы набрали более 1 кг за двое суток или меньше, то это указывает на вздутие. Телу всё же требуется больше времени, чтобы перевести калории в жир. Вздутие может быть связано с приёмом новой пищевой добавки, употреблением пищи с высоким содержанием натрия, длительным перелётом.

Для того чтобы избавиться от вздутия, лучше включать в рацион имбирный или мятный чай. Исследования показывают, что эти напитки успокаивают пищеварительную систему и облегчают дискомфорт в кишечнике. Также уменьшить вздутие помогает отказ от натрия, регулярные физические упражнения.

Что касается жира на животе, то борьба с ним требует изменения образа жизни. В этом случае очень важно отдавать предпочтение высококачественной диете с низким содержанием насыщенных жиров, обработанных пищевых продуктов, рафинированных углеводов и добавленного сахара. Нельзя забывать и о контроле общего количества потребляемых калорий.