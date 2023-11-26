Как понять, у вас вздутие живота или жир на животе
Жир на животе и вздутие легко спутать. Особенно если учесть, что почти 3/4 взрослых в США страдают от избыточного веса или ожирения, а каждый седьмой американец еженедельно сталкивается со вздутием живота. Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог из Garage Gym Reviews, рассказала, чем отличаются друг от друга эти два состояния.
Чтобы отличить жир на животе от вздутия, специалист Дестини Муди предлагает обратить внимание на то, какие ощущения вы испытываете в течение дня. Если ваш желудок расширяется и сжимается, то, вероятнее всего, это вздутие живота. Часто эта проблема связана с задержкой газа или жидкости в организме.
Напротив, если живот постоянной выпуклый, то это может быть жиром на животе. Причём жир чаще всего наощупь твёрдый.
Также если вы набрали более 1 кг за двое суток или меньше, то это указывает на вздутие. Телу всё же требуется больше времени, чтобы перевести калории в жир. Вздутие может быть связано с приёмом новой пищевой добавки, употреблением пищи с высоким содержанием натрия, длительным перелётом.
Для того чтобы избавиться от вздутия, лучше включать в рацион имбирный или мятный чай. Исследования показывают, что эти напитки успокаивают пищеварительную систему и облегчают дискомфорт в кишечнике. Также уменьшить вздутие помогает отказ от натрия, регулярные физические упражнения.
Что касается жира на животе, то борьба с ним требует изменения образа жизни. В этом случае очень важно отдавать предпочтение высококачественной диете с низким содержанием насыщенных жиров, обработанных пищевых продуктов, рафинированных углеводов и добавленного сахара. Нельзя забывать и о контроле общего количества потребляемых калорий.
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