Тренировки натощак могут замедлить похудение в долгосрочной перспективе

Данные исследований, изучавших влияние тренировок натощак неоднозначны: некоторые показывают, что они могут ускорить похудение, однако выводы других говорят о том, что кардио натощак может повысить уровень кортизола и привести к нежелательным долгосрочным последствиям. Об этом сообщает Health.

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Кардио натощак — это выполнение аэробных упражнений (приводящих к учащению пульса) после голодания в течение как минимум 8–12 часов. Многие врачи и ученые предполагали, что тренировка натощак может заставить тело использовать в качестве топлива жир, так как оно не имеет доступа к запасам углеводов. Однако научные данные показывают, что реальные биохимические процессы сложнее.

Исследование 2015 года показало, что упражнения после ночного голодания более эффективны для снижения доли жира в организме по сравнению с упражнениями после завтрака. Однако у участников, которые голодали перед тренировкой, наблюдался повышенный уровень гормона стресса кортизола, что могло негативно повлиять на долгосрочную потерю веса и здоровье.