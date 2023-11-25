Врач объяснил, чем опасна задержка мочеиспускания

Задержки мочеиспускания могут негативно сказаться на здоровье, предупредил уролог Максим Сальников в беседе с 76.ru.

© Unsplash

По словам специалиста, переполненный длительное время мочевой пузырь может стать причиной развития инфекций мочевыводящих путей.

Другим неприятным последствием задержки мочеиспускания может стать растяжение мочевого пузыря, сопровождающееся чувством дискомфорта и болезненными ощущениями.

Также Сальников отметил, что порой организм сам задерживает мочеиспускание, не давая человеку сходить «по-маленькому».

Если такое происходит и мочевой пузырь опорожняется редко, независимо от того, что пациент хотел бы делать это чаще, эксперт советует обратиться к специалисту. Уролог отмечает, что этот признак может указывать на скрытые заболевания: патологии мочевого пузыря, почек, аденому простаты у мужчин и другие недуги.