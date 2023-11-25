Врач объяснил, чем опасна задержка мочеиспускания

Уролог Сальников объяснил, чем опасна задержка мочеиспускания
Задержки мочеиспускания могут негативно сказаться на здоровье, предупредил уролог Максим Сальников в беседе с 76.ru.
По словам специалиста, переполненный длительное время мочевой пузырь может стать причиной развития инфекций мочевыводящих путей.
Другим неприятным последствием задержки мочеиспускания может стать растяжение мочевого пузыря, сопровождающееся чувством дискомфорта и болезненными ощущениями.
Также Сальников отметил, что порой организм сам задерживает мочеиспускание, не давая человеку сходить «по-маленькому».
Если такое происходит и мочевой пузырь опорожняется редко, независимо от того, что пациент хотел бы делать это чаще, эксперт советует обратиться к специалисту. Уролог отмечает, что этот признак может указывать на скрытые заболевания: патологии мочевого пузыря, почек, аденому простаты у мужчин и другие недуги.
В норме, по словам Сальникова, взрослый человек в среднем должен опорожнять мочевой пузырь 8-9 раз в сутки.