Как носить угги, чтобы не навредить здоровью
Австралийский вид обуви угги наносит непоправимый вред здоровью человека. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
«В них складывается неправильная походка, так как нога не закреплена, она не пружинит, из-за мягкой подошвы происходит деформация контура стопы и не амортизируется пятка, и с каждым шагом нога получает микротравмы. Из-за полного отсутствия каблука пятка постепенно опускается», – пояснил эксперт.
По словам специалиста, из-за того, что угги часто не соответствуют размеру ноги, возникают боли в лодыжках, бедрах и деформация большого пальца. Если у человека слабые связки, плохая осанка или искривление позвоночника, то носить такую обувь категорически запрещено, отметил Умнов.
Не только взрослые рискуют своим здоровьем. Детскому организму легче и быстрее всего навредить.
«Лишняя незаметная нагрузка или напряжение стопы ребенка – верный путь к болям в коленях, деформации костей таза и даже к болезням позвоночника», – отметил эксперт.
Чтобы не навредить здоровью, Умнов рекомендует носить угги не более трех раз в неделю и без носков, даже если погода на улице плохая. Кроме того, такую обувь следует выбирать только из натуральной овчины, избегая синтетики.