Как носить угги, чтобы не навредить здоровью

Австралийский вид обуви угги наносит непоправимый вред здоровью человека. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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«В них складывается неправильная походка, так как нога не закреплена, она не пружинит, из-за мягкой подошвы происходит деформация контура стопы и не амортизируется пятка, и с каждым шагом нога получает микротравмы. Из-за полного отсутствия каблука пятка постепенно опускается», – пояснил эксперт.

По словам специалиста, из-за того, что угги часто не соответствуют размеру ноги, возникают боли в лодыжках, бедрах и деформация большого пальца. Если у человека слабые связки, плохая осанка или искривление позвоночника, то носить такую обувь категорически запрещено, отметил Умнов.

Не только взрослые рискуют своим здоровьем. Детскому организму легче и быстрее всего навредить.

«Лишняя незаметная нагрузка или напряжение стопы ребенка – верный путь к болям в коленях, деформации костей таза и даже к болезням позвоночника», – отметил эксперт.