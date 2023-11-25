The Conversation: голод может помочь полюбить здоровую еду

Потребление нелюбимой еды на голодный желудок или вместе с друзьями может помочь перейти к правильному питанию. Об этом эксперты рассказали The Conversation.

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Вкус — это сложная система, которая развилась в ходе эволюции, чтобы помочь человеку выбирать продукты с высокой питательной ценностью и отказываться от всего потенциально опасного. На пищевые предпочтения влияют многие факторы, включая возраст, генетику и окружающую среду.

Новые данные показывают, что бактерии в слюне также могут производить ферменты, влияющие на вкус пищи. Генетика оказывает умеренное влияние на пищевые предпочтения, от 32% до 54% в зависимости от типа пищи. Однако существуют способы приучить себя к определенной еде, например, более здоровой. Во-первых, с течением времени симпатия к определенному вкусу может развиться сама, но могут потребоваться 10–15 или более попыток.

При этом можно эксперементировать, употребляя продукт в сочеатании с другими. Например, горький вкус рукколы можно замаскировать сладкой заправкой для салата. Приятные воспоминания о продукте могут сделать его более желанным, поэтому можно сочетать его с той едой, которая уже нравится или съесть его во время встречи с друзьями.