Стоматолог объяснила, когда жевательная резинка полезна для зубов
При правильном использовании жевательной резинки этот продукт может быть полезным для человека, рассказала NEWS.ru стоматолог Ольга Жидких.
Она пояснила, что если жвачку использовать после еды в течение не более чем пяти-семи минут, то благодаря ней восстанавливается кислотно-щелочной баланс. Врач пояснила, что это будет полезно как для зубов, так и для десен.
Она также рассказала и о других полезных свойствах жевательной резинки для здоровья человека, в число которых входят слюноотделение и очистка зубов.
Использовать жевательную резинку следует после еды, но не более чем 5–7 минут. Тогда действительно восстанавливается кислотно-щелочной баланс, и это будет полезно и для зубов, и для десен, — сказала Жидких.
Стоматолог пояснила, что слюна содержит минералы, отвечающие за укрепление эмали, а использование жевательной резинки способствует слюноотделению. При правильном ее использовании она помогает защитить от кариеса.
Жевание стимулирует выделение слюны, которая играет важную роль в защите зубов. Слюна содержит минералы, отвечающие за укрепление эмали. Как следствие — жевательная резинка при правильном использовании может предотвращать развитие кариеса, — добавила врач.
Также многие виды жвачек содержат компоненты, способствующие механическому удалению остатков пищи с поверхности зубов, что может быть полезно после еды, пояснила она. Кроме того, этот продукт освежает дыхание благодаря ментоловым и прочим ароматизаторам.