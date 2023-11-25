Макадамия помогает снизить холестерин и уменьшить воспаления

Орех макадамия обладает приятным вкусом и содержит необходимые для здоровья сердца мононенасыщенные жиры. Его родина - австралийские леса. Но сегодня орех выращивают в различных странах мира.

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Он отличается сладким и приятным вкусом. Рекомендуемая порция для одного приема составляет 28 г, что примерно соответствует 10-12 орехам.

По словам ученого Манси Ахуджи, этот продукт может стать отличной альтернативой шоколадной плитке или пачке чипсов. Макадамия богата белком, клетчаткой, полезными жирами, минералами и витаминами.

Согласно экспертному мнению, орехи способствуют нормализации уровня холестерина, поддерживают здоровье кишечника, улучшают функцию мозга и снижают воспаление. Часто макадамию добавляют в различные блюда, а также используют для приготовления масла и молока.