Лор рассказал, как не заболеть при сильном морозе

В сильные морозы, когда человек 30–40 минут на улице, не лишним будет зайти в торговый центр на пять — десять минут, в магазин, чтобы что-то посмотреть, купить. За это время тело начинает согреваться. Это дает возможность еще 20–25 минут спокойно находиться на улице. Это принцип катка: покатался, заехал в теплый павильон, попил чайку. Заход в теплое помещение — абсолютно оправданная история, — сказал Зайцев.