Лор рассказал, как не заболеть при сильном морозе
В сильные морозы человеку лучше всего действовать по принципу катка, заходя на короткое время в теплое помещение, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, за пять — десять минут тело немного согревается, а затем можно продолжить прогулку.
В сильные морозы, когда человек 30–40 минут на улице, не лишним будет зайти в торговый центр на пять — десять минут, в магазин, чтобы что-то посмотреть, купить. За это время тело начинает согреваться. Это дает возможность еще 20–25 минут спокойно находиться на улице. Это принцип катка: покатался, заехал в теплый павильон, попил чайку. Заход в теплое помещение — абсолютно оправданная история, — сказал Зайцев.
Лор также отметил, что большинство людей не переносят кипяток, поэтому после прогулки не стоит пить сильно горячий чай, чтобы не обжечь горло.