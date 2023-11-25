Почему после 50 лет нужно пить какао

Какао — один из самых популярных напитков в холодное время года. Он отлично согревает и насыщает организм полезными веществами.

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Диетолог Ольга Редина рассказала «Вечерней Москве», почему этот напиток важно включить в свой рацион, особенно людям после 50 лет.

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Почему полезно пить какао

По ее словам, какао получают из специально обработанных семян какао-дерева. Напиток имеет не только насыщенный вкус, но и содержит в себе большое количество полезных веществ.

— Пользу какао для нашего организма сложно переоценить. Оно является хорошим источником антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами и препятствуют преждевременному старению клеток. Также в какао содержатся флавоноиды, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и имеют противовоспалительное действие, — рассказала она.

Кроме того, какао богато цинком, магнием, железом и множеством других полезных микроэлементов, которые способствуют здоровью и хорошему самочувствию, отметила эксперт.

Кому нельзя пить какао

Тем не менее можно выделить определенные группы людей, которым не рекомендуется включать в рацион какао, предупредила диетолог.

— Я не рекомендую употреблять какао людям с индивидуальной непереносимостью кофеина, потому что этот напиток содержит небольшое количество данного вещества. Также не стоит пить какао людям с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, так как оно может усугубить эти заболевания и вызвать обострение, — сообщила Редина.

Помимо этого, специалист подчеркнула, что от какао следует отказаться или сократить его потребление людям с такими болезнями, как:

гастроэзофагеальный рефлюкс;

хронические заболевания печени;

проблемы с желчным пузырем;

аритмия сердца;

высокое артериальное давление.

Чем полезно какао для людей после 50 лет

По мнению собеседницы «ВМ», какао необходимо пить людям после 50 лет, потому что в нем содержатся полезные вещества для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

— Какао содержит полифенолы, которые способствуют нормальной работе сердца и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, — сказала Редина.

Кроме того, эксперт заверила, что какао может улучшить настроение людям пожилого возраста, потому что в нем содержится триптофан — прекурсор серотонина. Этот гормон отвечает за чувство счастья и удовлетворения жизнью.