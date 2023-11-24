Кардиолог Кондрахин назвал три напитка, опасных при низком давлении

По прогнозу синоптиков атмосферное давление достигнет аномально низкого уровня – 717 мм ртутного столба. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин , кандидат медицинских наук, рассказал, какие три напитка нельзя пить при низком давлении.

«В дни со столь низким атмосферным давлением категорически нельзя принимать энергетики, кофе и спиртное», – отметил эксперт.

Кондрахин пояснил, что все эти напитки сгущают кровь, а не увеличивают энергию, пишет «АиФ». Как сообщал «ФедералПресс» ранее, врач Кондрахин объяснил, откуда появляются отравляющие организм токсины.