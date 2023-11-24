Отоларинголог рассказала, как сохранить слух после 50 лет

Для того чтобы сохранить слух после 50 лет, важно понимать причины, которые могут его снизить. Возрастное снижение слуха называется пресбиакузис — это сложное расстройство, характеризующиеся симметричной прогрессирующей потерей слуха на протяжении многих лет. Как не потерять слух и сохранить его острым после 50 лет, рассказала «Вечерней Москве» отоларинголог «Клиники Фомина» Светлана Марнова.

Отоларинголог рассказала, как сохранить слух после 50 лет
© Вечерняя Москва

У 11 процентов людей в возрасте от 44 до 54 лет развивается снижение слуха, от 55 до 64 лет — у 25 процентов, от 65 до 84 лет — у 43 процентов человек.

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По оценкам ВОЗ, в 2025 году во всем мире будет насчитываться 1,2 миллиарда человек старше 60 лет с пресбиакузисом, причем более 500 миллионов будут страдать от значительных нарушений слуха.

Существует несколько факторов риска:

  • Низкий социальный экономический статус.
  • Воздействие громкого шума (например, работа на шумном производстве).
  • Воздействие ототоксических препаратов (аминогликозиды, противотуберкулезные препараты, тяжелые металлы и другие).
  • Заболевания среднего и наружного уха.
  • Гипертония, болезни щитовидной железы, диабет, иммунологические расстройства, сосудистые заболевания.
  • Генетический фактор — предрасположенность к снижению слуха.
  • Белая раса.
  • Питание с повышенным употреблением жиров.
  • Курение.

Профилактики снижения слуха не существует, однако, зная факторы риска, можно обезопасить себя от недуга или хотя бы отсрочить его наступление.

Часто люди жалуются на снижение слуха, шум в ушах, невозможность воспринимать речь окружающих в шумной обстановке, гиперчувствительность к громким звукам. К сожалению, предотвратить снижение слуха или вернуть утраченный слух невозможно.

Но есть несколько вариантов, которые могут компенсировать потерю слуха и улучшить самочувствие:

  • Своевременное обращение к врачу, который выполнит осмотр уха и назначит дополнительные исследования (камертональные пробы, исследование шепотный речи, аудиометрия и другие).
  • Минимизировать или исключить постоянное воздействие шума (например, ношение звукоподавляющих наушников на шумном производстве).
  • Заменить или отказаться от ототоксичных препаратов.
  • При патологиях в других органах или системах необходим контроль состояния (контроль уровня глюкозы при сахарном диабете, измерение артериального давления при гипертонической болезни и так далее).
  • При необходимости нужно использовать слухоулучшающие аппараты или кохлеарные импланты, особенно важно это для пожилых пациентов с деменцией, так как нарушение слуха усугубляет когнитивные нарушения.
  • Слуховая реабилитация.