Отоларинголог рассказала, как сохранить слух после 50 лет

Для того чтобы сохранить слух после 50 лет, важно понимать причины, которые могут его снизить. Возрастное снижение слуха называется пресбиакузис — это сложное расстройство, характеризующиеся симметричной прогрессирующей потерей слуха на протяжении многих лет. Как не потерять слух и сохранить его острым после 50 лет, рассказала «Вечерней Москве» отоларинголог «Клиники Фомина» Светлана Марнова.

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У 11 процентов людей в возрасте от 44 до 54 лет развивается снижение слуха, от 55 до 64 лет — у 25 процентов, от 65 до 84 лет — у 43 процентов человек.

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По оценкам ВОЗ, в 2025 году во всем мире будет насчитываться 1,2 миллиарда человек старше 60 лет с пресбиакузисом, причем более 500 миллионов будут страдать от значительных нарушений слуха.

Существует несколько факторов риска:

Низкий социальный экономический статус.

Воздействие громкого шума (например, работа на шумном производстве).

Воздействие ототоксических препаратов (аминогликозиды, противотуберкулезные препараты, тяжелые металлы и другие).

Заболевания среднего и наружного уха.

Гипертония, болезни щитовидной железы, диабет, иммунологические расстройства, сосудистые заболевания.

Генетический фактор — предрасположенность к снижению слуха.

Белая раса.

Питание с повышенным употреблением жиров.

Курение.

Профилактики снижения слуха не существует, однако, зная факторы риска, можно обезопасить себя от недуга или хотя бы отсрочить его наступление.

Часто люди жалуются на снижение слуха, шум в ушах, невозможность воспринимать речь окружающих в шумной обстановке, гиперчувствительность к громким звукам. К сожалению, предотвратить снижение слуха или вернуть утраченный слух невозможно.

Но есть несколько вариантов, которые могут компенсировать потерю слуха и улучшить самочувствие: