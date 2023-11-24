Отоларинголог рассказала, как сохранить слух после 50 лет
Для того чтобы сохранить слух после 50 лет, важно понимать причины, которые могут его снизить. Возрастное снижение слуха называется пресбиакузис — это сложное расстройство, характеризующиеся симметричной прогрессирующей потерей слуха на протяжении многих лет. Как не потерять слух и сохранить его острым после 50 лет, рассказала «Вечерней Москве» отоларинголог «Клиники Фомина» Светлана Марнова.
У 11 процентов людей в возрасте от 44 до 54 лет развивается снижение слуха, от 55 до 64 лет — у 25 процентов, от 65 до 84 лет — у 43 процентов человек.
По оценкам ВОЗ, в 2025 году во всем мире будет насчитываться 1,2 миллиарда человек старше 60 лет с пресбиакузисом, причем более 500 миллионов будут страдать от значительных нарушений слуха.
Существует несколько факторов риска:
- Низкий социальный экономический статус.
- Воздействие громкого шума (например, работа на шумном производстве).
- Воздействие ототоксических препаратов (аминогликозиды, противотуберкулезные препараты, тяжелые металлы и другие).
- Заболевания среднего и наружного уха.
- Гипертония, болезни щитовидной железы, диабет, иммунологические расстройства, сосудистые заболевания.
- Генетический фактор — предрасположенность к снижению слуха.
- Белая раса.
- Питание с повышенным употреблением жиров.
- Курение.
Профилактики снижения слуха не существует, однако, зная факторы риска, можно обезопасить себя от недуга или хотя бы отсрочить его наступление.
Часто люди жалуются на снижение слуха, шум в ушах, невозможность воспринимать речь окружающих в шумной обстановке, гиперчувствительность к громким звукам. К сожалению, предотвратить снижение слуха или вернуть утраченный слух невозможно.
Но есть несколько вариантов, которые могут компенсировать потерю слуха и улучшить самочувствие:
- Своевременное обращение к врачу, который выполнит осмотр уха и назначит дополнительные исследования (камертональные пробы, исследование шепотный речи, аудиометрия и другие).
- Минимизировать или исключить постоянное воздействие шума (например, ношение звукоподавляющих наушников на шумном производстве).
- Заменить или отказаться от ототоксичных препаратов.
- При патологиях в других органах или системах необходим контроль состояния (контроль уровня глюкозы при сахарном диабете, измерение артериального давления при гипертонической болезни и так далее).
- При необходимости нужно использовать слухоулучшающие аппараты или кохлеарные импланты, особенно важно это для пожилых пациентов с деменцией, так как нарушение слуха усугубляет когнитивные нарушения.
- Слуховая реабилитация.