Врачи рассказали, как не заболеть во время вспышки вирусов

В Алматы вспышка кори. С похолоданием также пришли и сезонные вирусы. Тысячи случаев ОРВИ и больше десятка подтвержденных фактов гриппа за несколько недель. Как не заболеть, узнала корреспондент «МИР 24» Александра Салмина.

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Алматинцы гриппуют с начала ноября, но число заболевших в городе растет не стремительно, успокаивают эпидемиологи. По словам врачей, жителей пугает название вируса – «гонконгский». Фактически – это грипп типа А.

Особых симптомов у него нет. Протекает по классической схеме: ломота, слабость, высокая температура, головная боль и сухой кашель. Разве что считается чуть более патогенным, чем грипп типа В, говорят иммунологи. Главное, этот штамм включен в вакцину, которой прививаются казахстанцы.

«Для данной профилактики были выделены дозы вакцины из республиканского бюджета, и все подлежащее население, то есть декретированная группа, была вакцинирована. Выделено 250 тысяч доз вакцины. На данный момент она вся уже израсходована», – сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.

Прививка по-прежнему – лучшее средство защиты, напоминают специалисты. Препарат стимулирует иммунитет не только против вируса гриппа, но и облегчает течение других ОРВИ. При этом о здоровье нужно заботиться постоянно.

«Мы рекомендуем здоровый образ жизни, правильное полноценное питание, с собой нужно носить маски и антисептики», – рассказала врач Назгуль Пернибек.