Зачем нужна профессиональная чистка зубов: советы эксперта

Нам всем хотелось бы иметь белоснежную улыбку и здоровые зубы. В этом вопросе на помощь приходит профессиональная чистка. В чем ее преимущества и зачем она нужна?

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Об этом "Рамблеру" рассказала стоматолог-терапевт Ирина Завьялова.

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Профессиональная чистка зубов – это комплекс мероприятий, направленных на механическое удаление зубных отложений, которые самостоятельно человек не в состоянии удалить.

Такая чистка состоит из трех основных этапов:

Первым этапом делается снятие зубных отложений ультразвуковой насадкой. Ультразвук создаёт колебания, которые отделяют отложения, не повреждая мягкие ткани. С помощью специальных инструментов можно проникнуть в самые труднодоступные места, а для повышения результата стоматологическая чистка зубов может проводиться и под микроскопом.

Второй этап – чистка зубов с помощью аппарата Air-flow. Это пескоструйный аппарат, позволяющий удалить мягкий налёт, благодаря чему зубы становятся светлее на 1-2 тона. При помощи специальных насадок подаётся смесь абразивного порошка, воды и воздуха. Аппарат Air-flow не действует на зубные отложения или камень, однако хорошо помогает удалить его незначительные остатки между зубами и в других труднодоступных местах.

Третий, финальный, этап – полировка зубов щётками с пастой. Эта процедура помогает удалить остатки налёта, порошка, а также отполировать поверхность зубов. Таким образом создаются условия, препятствующие появлению налёта в будущем.

В процессе чистки полость рта зачастую обрабатывается антисептиком, чтобы защитить микрофлору полости рта от порошка и других препаратов.

Проведение профессиональной гигиены полости рта значительно снижает риск возникновения кариеса и воспалительных процессов десен и мягких тканей. А удаление зубного камня, который способствует возникновению кариеса и убыли костной ткани, снижает риск развития заболеваний полости рта.



Также проведение профессиональной гигиены полости рта является отличной профилактикой возникновения большого спектра стоматологических заболеваний. Именно поэтому многие стоматологи часто рекомендуют систематическое ее проведение во избежание длительного и серьезного лечения заболеваний впоследствии.

Профессиональная гигиена полости рта продлевает жизнь многим ортодонтическим конструкциям, которые есть в полости рта: имплантаты, коронки и мостовидные протезы, ведь под ними часто забивается мягкий налет. Если его не вычищать и не убирать правильными способами, то впоследствии это может привести к сильным осложнениям.