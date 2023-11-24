Эксперт назвал плюсы и минусы кремлевской диеты

Кремлевская диета, в процессе которой ограничивается потребление углеводов и повышается потребление белка и жиров, имеет свои плюсы и минусы.

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О них Pravda.Ru рассказал фитнес-тренер, нутрициолог Артем Опальницкий.

По его словам, такой тип питания скорее всего поможет снизить вес, особенно в самом начале, не приведет к значительным колебаниям сахара в крови, что полезно для людей с сахарным диабетом или с проблемами с регуляцией сахара.

Кроме того, такая диета даст чувство сытости и поможет контролировать аппетит.

К минусам эксперт отнес побочные эффекты в виде слабости, головокружения, сонливости, недостаточное получение питательных веществ, витаминов и минералов.

Помимо этого, придерживаться ограничения углеводов в повседневной жизни может быть сложно.

"Кремлевская диета является красивой советской обложкой диеты Аткинсона, разработанной в 1972 году. Этот упрощенный вариант, скорее всего, не только не поможет вам похудеть в долгосрочной перспективе, но и может нанести серьезный вред вашему здоровью", — заключил Опальницкий.