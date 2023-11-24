Тюменские активисты требуют дать старению статус болезни

«Миссия нашего фонда – помочь тем, кто приближает победу человечества и исполнение самого заветного желания каждого из нас, привлечь на сторону жизни, тех, кто сомневается и, рано или поздно, провозгласить – старение и смерть человека побеждены, как когда-то были побеждены тиф, оспа, чума и другие, казавшиеся неизлечимыми, заболевания!» – призвали на своем сайте общественники.