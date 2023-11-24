Тюменские активисты требуют дать старению статус болезни

Тюменские общественники требуют дать старению юридический статус болезни
Благотворительный фонд поддержки научных исследований «Наука за продление жизни» опубликовал на своем сайте программу необычного содержания. Авторы требуют признать старение болезнью. «ФедералПресс» ознакомился с документом подробнее.
«Миссия нашего фонда – помочь тем, кто приближает победу человечества и исполнение самого заветного желания каждого из нас, привлечь на сторону жизни, тех, кто сомневается и, рано или поздно, провозгласить – старение и смерть человека побеждены, как когда-то были побеждены тиф, оспа, чума и другие, казавшиеся неизлечимыми, заболевания!» – призвали на своем сайте общественники.
Здесь же опубликована программа «Вместе против старения», в которой изложены основные принципы anti-age инициативы. Самое главное – общественники считают необходимым придать процессу старения юридического статуса социально-значимого заболевания (болезни).
По мнению авторов, это позволит разрабатывать и принимать соответствующие государственные программы, которые будут способствовать продлению жизни. В поддержку инициативы авторы предложили подписать петицию на сайте Российской общественной инициативы или Change.org.
«Мы начинаем большую общественную кампанию», – прокомментировал президент Фонда, тюменский общественник Михаил Мельцер.
Активисты убеждены, что в конечном итоге такая инициатива приведет к выполнению задач национального проекта «Демография», а именно – к увеличению средней продолжительности жизни в России.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Тюменской области стали дольше жить и больше рожать.