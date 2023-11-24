О том, что переизбыток хлеба в рационе не лучшим образом сказывается на здоровье, в том числе на сердечно-сосудистой системе, врачи говорят постоянно. Однако и полностью отказываться от этого продукта многие специалисты не рекомендуют.

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян указал на преимущество ржаного хлеба перед обычным белым.

Как пишет врач в своем Telegram-канале, люди, отдающие предпочтение ржаному хлебу, реже страдают от недугов, связанных с работой сердца и сосудов.

"В ржаном хлебе на 30% больше калия и на 50% - магния, чем в белом хлебе", - подчеркнул специалист.

Куда более негативно на здоровье сказывается употребление обработанного мяса. Врач привел в пример результаты работы исследователей, в том числе из Университета Лидса, которые выяснили, что употребление всего 25 граммов обработанного мяса в день повышает риск развития деменции на 44%. Также в списке - соль, алкоголь и сахар.

Как отмечает Марк Гадзиян, опять же ссылаясь на ученых, всего шесть граммов соли в день вызывают накопление токсичных белков, которое впоследствии может привести к болезни Альцгеймера. К тому же, к сосудистой деменции приводит и чрезмерное употребление алкоголя.

Как ранее отметила врач-эндокринолог Зухра Павлова, есть один продукт, который она не просто "разрешает, но и прописывает" (в случае, если нет аллергии и индивидуальной непереносимости).

"Это хлеб. Обычный дрожжевой хлеб, в том числе черный", - ранее отметила врач в своем Telegram-канале, уточнив, что в меру пропеченный хлеб (не сырой, не пригоревший) из продуктов хорошего качества - это важный компонент правильного питания.