Диетолог заявила, что худеющим можно есть мучное и сладкое

Диетолог Писарева заявила, что худеющим можно есть мучное и сладкое
Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева объяснила, чего нужно придерживаться, чтобы замечать прогресс в похудении, какие исключения в рационе допустимы и можно ли есть мучные продукты и сладости в процессе снижения веса.
Диетолог советует не отказываться от мучного и сладкого, а лишь сократить их употребление.
«Если мы едим обычный белый хлеб и дрожжевые сладкие булки, это одно мучное, которое, конечно, высококалорийное и нашему организму пользу уж точно не принесет, а только лишь лишние калории. А если это, например, какой-то цельнозерновой хлеб, может быть, даже на закваске без сахара, то почему нет, это будет как источник сложных углеводов, в первой половине дня он отлично может вписаться в рацион худеющего человека», – рассказала диетолог.
В качестве сладостей допустимо включить в рацион сладкие фрукты, а также кето-десерты, где используются натуральные сахарозаменители, такие как сироп топинамбура или стевия.
Кроме того, Писарева советует чаще употреблять кисломолочные продукты, стимулирующие работу кишечника. Но в то же время для видимого результата в похудении важно исключить простые сахара и дрожжевую сладкую выпечку.
«В похудении важен дефицит калорий, чтобы мы тратили больше энергии, чем потребляем. И тогда будет происходить процесс снижения веса», – цитирует диетолога Pravda.ru.
Ранее «ФедералПресс» писал, почему при похудении важно обсуждать прогресс с психологом. Такая связка поможет избежать срывов и повторного набора лишних килограммов.