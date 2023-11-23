Диетолог заявила, что худеющим можно есть мучное и сладкое

«Если мы едим обычный белый хлеб и дрожжевые сладкие булки, это одно мучное, которое, конечно, высококалорийное и нашему организму пользу уж точно не принесет, а только лишь лишние калории. А если это, например, какой-то цельнозерновой хлеб, может быть, даже на закваске без сахара, то почему нет, это будет как источник сложных углеводов, в первой половине дня он отлично может вписаться в рацион худеющего человека», – рассказала диетолог.