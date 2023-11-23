Отравление и смерть: чем и для кого опасны пельмени

Роскачество выявило в продаваемых в РФ пельменях перемолотые кости, сою и патогенные бактерии — листерию и сальмонеллу. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, насколько опасно есть пельмени, вредят ли они фигуре и чем такая еда неполезна для людей после 50 лет.

Патогенные бактерии в еде

По словам диетолога, если пельмени с листерией или сальмонеллой не будут термически обработаны должным образом, человек может сильно отравиться.

— Это опасно, если количество патогенных бактерий превышает норму, а продукт недоварен или недожарен. Зараженное сырое мясо особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями, пожилых и детей, а также для тех, кто недавно перенес серьезную болезнь или операцию. Произойдет серьезное отравление, которое может привести к летальному исходу, — пояснила Соломатина.

Как объяснила врач, отравление пельменями, в которых содержатся патогенные бактерии, проявляется сильными болями в животе, рвотой, диареей и повышением температуры тела.

— Неукротимая диарея может привести к развитию сердечной недостаточности. Это очень опасно для людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, потому что в организме нарушается электролитный баланс и происходит обезвоживание, — сообщила собеседник «ВМ».

Также такие пельмени очень опасно есть детям, потому что у них начинаются судороги, а обезвоживание может привести к смерти в очень короткое время, предупредила диетолог.

У организма есть система защиты, которая может сработать и помочь избежать неприятных последствий. Однако листерии и сальмонеллы нанесут удар по микробиому кишечника и понизят иммунную систему.

— Если в момент отравления в организме происходит еще одна внешняя или внутренняя катастрофа, то иммунная система может не предотвратить другое заболевание, потому что будет занята избавлением от патогенных бактерий, — сказала Соломатина.

Насколько полезны пельмени

Пельмени — это еда на скорую руку, которую можно съесть в исключительных случаях. Этот продукт не несет никакой пользы для организма.

— Лучше съесть пельмени, чем вообще не есть. Можно положить пачку в морозильник и приготовить их, когда нет времени или сил сделать полезную еду. Как говорится, быстро съел и забыл. Пельмени не хуже фастфуда или жареной пищи, но это не та еда, которой нужно питаться каждый день, — подчеркнула диетолог.

Есть хорошие пельмени категории «Б», которые содержат в себе приличное мясо, лук и тесто. А есть продукт, в котором нет мяса или оно низкого качества. Такие пельмени нельзя есть вообще. Они не только не несут никакой пользы для организма, но и могут быть опасны, предупредила эксперт.

Чем опасны пельмени для пожилых людей

Специалист отметила, что пожилым людям вообще нельзя есть пельмени, потому что там содержатся соль и жир. А сочетание мяса с тестом может быть опасным для здоровья.

— Безусловно, если пожилой человек полностью здоров, то ему можно иногда съесть пельмени. Но такого не бывает. С возрастом у людей появляются хронические болезни и дегенеративные изменения, которые могут протекать в скрытой форме. Пока человек питается нормально, все может быть в порядке. Но стоит ему съесть такой продукт, как пельмени, может произойти моментальное обострение болезней поджелудочной железы и его увезут в больницу с острым приступом, — считает Соломатина.