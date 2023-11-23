Диетолог рассказала о пользе одного кисломолочного продукта при простуде

Эффективно поддерживает иммунную систему и способствует активному противостоянию вирусам в сезон ОРВИ обычный кефир. О пользе напитка рассказала диетолог Джули Аптон изданию Eat This, Not That.

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По словам эксперта, пребиотики, содержащиеся в кефире, помогают поддерживать баланс микробиоты желудочно-кишечного тракта, что в свою очередь благотворно влияет на работу иммунной системы. Кроме того, кефир обладает антиоксидантными, противомикробными, противовоспалительными свойствами и целым комплексом других преимуществ для здоровья.

Но не только этот привычный кисломолочный напиток полезен для лечения и профилактики заболеваний. Аптон приписала к этой категории зеленый чай, имбирный чай с медом, а также обычную чистую воду, говорится в статье.