Диетолог рассказала о пользе одного кисломолочного продукта при простуде

Диетолог Аптон рассказала о пользе одного кисломолочного продукта при простуде
Эффективно поддерживает иммунную систему и способствует активному противостоянию вирусам в сезон ОРВИ обычный кефир. О пользе напитка рассказала диетолог Джули Аптон изданию Eat This, Not That.
По словам эксперта, пребиотики, содержащиеся в кефире, помогают поддерживать баланс микробиоты желудочно-кишечного тракта, что в свою очередь благотворно влияет на работу иммунной системы. Кроме того, кефир обладает антиоксидантными, противомикробными, противовоспалительными свойствами и целым комплексом других преимуществ для здоровья.
Но не только этот привычный кисломолочный напиток полезен для лечения и профилактики заболеваний. Аптон приписала к этой категории зеленый чай, имбирный чай с медом, а также обычную чистую воду, говорится в статье.
Нутрициолог Дарья Киселева также рассказала об особенностях питания при простудных заболеваниях. По ее словам, можно ускорить выздоровление при помощи рациона, для этого не нужны дорогие суперфуды. Специалист считает, что при простуде не стоит есть тяжелые для пищеварительной системы продукты.