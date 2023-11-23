Правда ли беспроводные наушники вызывают рак

Наивная теория заговора или реальная угроза? Ни одно и ни второе.

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Гонения на беспроводные наушники начались еще в 2019 году — тогда инициативная группа врачей из США обратилась в ВОЗ и Организацию объединенных наций с просьбой запретить эти устройства. Однако с тех пор беспроводные гаджеты стали только популярней — о снятии их с производства речи не идет.

По словам врача Бадри Сигуа, одним из факторов риска развития онкологического заболевания действительно является электромагнитное излучение, или радиация. Однако стоит отметить, что электромагнитное излучение бывает двух видов: ионизирующее и неионизирующее. Чревато онкологией только ионизирующее, так как повреждает ДНК. Наушники на такое облучение не способны, рассказал эксперт в интервью порталу «Доктор Питер».