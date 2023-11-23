Врач рассказала, как выполнять по 10 000 шагов в день

Во всем мире принято считать, что для поддержания здоровья в день нужно выполнять 10 000 шагов. По словам терапевта и врача-валеолога Надежы Чернышовой, эта норма не имеет под собой медицинского обоснования, но ее выполнение, действительно, пойдет на пользу.

Врач рассказала, как выполнять по 10 000 шагов в день
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При этом специалист отмечает, что достичь эту цель можно, выполнив ряд рекомендаций, пишет Pravda.Ru.

Так, Чернышова советует разбивать 10 000 шагов на несколько этапов, сделав 3 000 шагов утром. Столько же выполнить вечером, двигаясь к цели постепенно.

При этом минимальное количество времени, уделяемое ходьбе, должно составлять 150 минут в неделю.

«Врачи считают, что 8 000 шагов в день — уже отличная нагрузка», — подчеркнула врач.