Врач рассказала, как выполнять по 10 000 шагов в день

Во всем мире принято считать, что для поддержания здоровья в день нужно выполнять 10 000 шагов. По словам терапевта и врача-валеолога Надежы Чернышовой, эта норма не имеет под собой медицинского обоснования, но ее выполнение, действительно, пойдет на пользу.