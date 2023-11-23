Врач рассказала, как выполнять по 10 000 шагов в день
Во всем мире принято считать, что для поддержания здоровья в день нужно выполнять 10 000 шагов. По словам терапевта и врача-валеолога Надежы Чернышовой, эта норма не имеет под собой медицинского обоснования, но ее выполнение, действительно, пойдет на пользу.
При этом специалист отмечает, что достичь эту цель можно, выполнив ряд рекомендаций, пишет Pravda.Ru.
Так, Чернышова советует разбивать 10 000 шагов на несколько этапов, сделав 3 000 шагов утром. Столько же выполнить вечером, двигаясь к цели постепенно.
При этом минимальное количество времени, уделяемое ходьбе, должно составлять 150 минут в неделю.
«Врачи считают, что 8 000 шагов в день — уже отличная нагрузка», — подчеркнула врач.