Почему у молодежи часто возникают проблемы с памятью

Проблемы с памятью в современном мире стали довольно распространенным недугом, которому подвержены люди самых разных возрастов. Почему так происходит, рассказал невролог Антон Говорин.

Эксперт рассказал, что начиная с 2009–2010 годов врачи и специалисты по нейронаукам заметили резкий рост функциональных нарушений памяти и внимания, в том числе среди молодых и относительно здоровых людей. Были проведены дополнительные исследования, выявившие связь между когнитивными нарушениями и временем взаимодействия с цифровыми устройствами. Некоторые специалисты назвали это явление «цифровым слабоумием».