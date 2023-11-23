Почему у молодежи часто возникают проблемы с памятью
Проблемы с памятью в современном мире стали довольно распространенным недугом, которому подвержены люди самых разных возрастов. Почему так происходит, рассказал невролог Антон Говорин.
Эксперт рассказал, что начиная с 2009–2010 годов врачи и специалисты по нейронаукам заметили резкий рост функциональных нарушений памяти и внимания, в том числе среди молодых и относительно здоровых людей. Были проведены дополнительные исследования, выявившие связь между когнитивными нарушениями и временем взаимодействия с цифровыми устройствами. Некоторые специалисты назвали это явление «цифровым слабоумием».
По словам Говорина, человек перестал концентрировать внимание на одном объекте длительный период времени.
— Колоссальный объем цифровой информации и многозадачность обрушились на нашу «нейронную крепость», а в результате она оказалась домиком поросенка Ниф-Нифа, — отметил Говорин в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Для улучшения памяти врач посоветовал соблюдать цифровую гигиену, проанализировать количество и качество потребляемого контента.