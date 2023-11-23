Почему не стоит лечиться алоэ в домашних условиях

Хотя в народе упорно бытует мнение, что алоэ — настоящий врач с подоконника, который и при простуде поможет, и при ранках, и вообще с собакой погуляет, и мусор вынесет. Однако на деле его польза слишком преувеличена, а вот о вреде никто даже не вспоминает.

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Специалист рассказала, почему с домашними рецептами из алоэ лучше прекращать.

Аллерголог-иммунолог, педиатр и патофизиолог Елена Парецкая назвала россиянам 3 причины, почему лучше не связываться с алоэ.

Он содержит компоненты, которые негативно влияют на здоровье.

Эмодин. Считается, что он выводит шлаки и токсины, но есть нюанс — шлаков просто не существует, это вообще понятие из металлургической промышленности, а токсины организм прекрасно выводит сам. Они не задерживаются, иначе было бы сильнейшее отравление. А вот эмодин наседает на печень и может вызвать острый токсический гепатит.

Алоин стимулирует мелкую моторику желудка, поэтому его использовали в изготовлении слабительных. Но ещё в 2002 году учёные заподозрили его в канцерогенности, а в 2011-м это подтвердили с помощью эксперимента на мышках.

Кислота, которая содержится в соке алоэ. Именно поэтому его нельзя закапывать в нос или наносить на кожу. Это может вызвать ожог слизистых, атрофический ринит, аллергию и ещё множество неприятных реакций.

Но при этом не стоит демонизировать бедный суккулент. Если на косметике есть обозначение, что в неё добавлен сок или экстракт алоэ, то убегать от неё не нужно — она безопасна. Именно потому, что технологи в курсе опасных концентраций и сочетаний и используют грамотно составленные рецепты. Сделать это в домашних условиях нереально, поэтому лучше довериться профессионалам.

Алоэ, к слову, хорошо тонизирует кожу и поэтому помогает против отёков. Помимо него, в кремах для той же цели можно искать: