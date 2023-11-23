Врач раскрыл неочевидную причину бессонницы

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неочевидную причину бессонницы. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что к отсутствию сна могут приводить проблемы с почками. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».