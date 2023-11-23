Врач раскрыл неочевидную причину бессонницы

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неочевидную причину бессонницы. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что к отсутствию сна могут приводить проблемы с почками. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Врач раскрыл неочевидную причину бессонницы
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Специалист рассказал, что бессонница может быть симптомом заболевания почек.

«Заболевания почек могут проявляться совершенно разными симптомами, особенно когда дело касается хронической болезни почек или хронической почечной недостаточности», — объяснил медик.

По словам врача, признаками проблем с почками также могут быть снижение уровня гемоглобина и головные боли.

«Хроническая почечная недостаточность себя проявляет совершенно фантастическим набором признаков, на первый взгляд, никак не связанным с почками, в том числе бессонницей», — пояснил он.