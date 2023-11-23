6 причин, почему стресс приводит к увеличению веса

Один из важных факторов, влияющих на вес, - это уровень стресса. И есть несколько способов, при помощи которых сильный стресс может заставить вас набирать лишние килограммы.

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Нарушение режима сна. Из-за стресса или беспокойства у человека нередко возникают проблемы со сном. При отсутствии сна гормоны голода начинают работать не так, как нужно. Это влияет на обмен веществ и ваш выбор продуктов питания.

«Заедание» эмоций. Для борьбы со стрессом люди часто идут к холодильнику. И выбирают они при этом нездоровую еду: пиццу, макароны, куриные палочки.

Повышенный уровень кортизола. Исследования показывают, что этот гормон стресса может замедлять обмен веществ, способствовать накоплению жира.

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Снижение эффективности инсулина. Это происходит из-за хронического стресса. В результате у вас может увеличиться масса тела, так как инсулин будет хуже контролировать накопление жира в жировых тканях.

Недостаток физических упражнений. Исследования демонстрируют, что физическая активность может привести к потере веса. В любом случае даже обычная прогулка будет лучше, чем ничего.

Плохое питание. Когда у вас мало времени, легко решиться на покупку фастфуда, перекусов. При этом учёные связывают такую еду с увеличением веса.