Стало известно, как похудеть с помощью миндаля

Отличная новость для любителей миндаля: он может помочь вам сбросить лишние килограммы. Выяснилось, что его употребление полезно для сердца и помогает похудению. К такому выводу пришли ученые из Австралии. Результаты исследования впечатляют: его участники, которые ели миндаль во время диеты с ограниченным потреблением калорий, потеряли в среднем около семи килограммов.

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Эксперимент продлился девять месяцев. Сперва добровольцы выдержали три месяца строгой диеты, чтобы ускорить потерю веса, затем перешли на шестимесячную диету для поддержания результата. На обоих этапах 15% от ежедневного потребления калорий приходилось либо на несоленый цельный миндаль с кожурой, либо на рисовые крекеры и зерновые батончики. Миндальная диета оказалась ничуть не хуже рисовой и зерновой, несмотря на репутацию миндаля как жирного и калорийного перекуса.