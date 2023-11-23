Стало известно, как похудеть с помощью миндаля

Отличная новость для любителей миндаля: он может помочь вам сбросить лишние килограммы. Выяснилось, что его употребление полезно для сердца и помогает похудению. К такому выводу пришли ученые из Австралии. Результаты исследования впечатляют: его участники, которые ели миндаль во время диеты с ограниченным потреблением калорий, потеряли в среднем около семи килограммов.
Эксперимент продлился девять месяцев. Сперва добровольцы выдержали три месяца строгой диеты, чтобы ускорить потерю веса, затем перешли на шестимесячную диету для поддержания результата. На обоих этапах 15% от ежедневного потребления калорий приходилось либо на несоленый цельный миндаль с кожурой, либо на рисовые крекеры и зерновые батончики. Миндальная диета оказалась ничуть не хуже рисовой и зерновой, несмотря на репутацию миндаля как жирного и калорийного перекуса.
Кроме того, потребление миндаля положительно сказалось на анализах крови участников. Ученые считают, что в долгосрочной перспективе от такой добавки к рациону можно ожидать укрепления здоровья сердца.