Эндокринолог заявила, что дефицит Омега-3 опасен для здоровья

Врач-эндокринолог Динара Лебедева рассказала в своем телеграм-канале, какую опасность может нести дефицит Омега-3.

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По словам медика, Омега-3 ПНЖК - полиненасыщенные жирные кислоты - нужны человеку для роста и развития организма. Кроме того, их нельзя заменить.

Омега-3 влияет на внутренние процессы в организме. К примеру, образует энергию, уменьшает воспаления, укрепляет иммунитет.

Если же у человека есть дефицит Омега-3, то кожа у него станет более сухой и чувствительной, а волосы будут выглядеть хуже, а ногти ломаться, появятся боли в суставах и мышцах, а раны и царапины будут медленнее заживать.