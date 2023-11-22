Эндокринолог заявила, что дефицит Омега-3 опасен для здоровья

Эндокринолог Лебедева заявила, что дефицит Омега-3 опасен для здоровья
Врач-эндокринолог Динара Лебедева рассказала в своем телеграм-канале, какую опасность может нести дефицит Омега-3.
По словам медика, Омега-3 ПНЖК - полиненасыщенные жирные кислоты - нужны человеку для роста и развития организма. Кроме того, их нельзя заменить.
Омега-3 влияет на внутренние процессы в организме. К примеру, образует энергию, уменьшает воспаления, укрепляет иммунитет.
Если же у человека есть дефицит Омега-3, то кожа у него станет более сухой и чувствительной, а волосы будут выглядеть хуже, а ногти ломаться, появятся боли в суставах и мышцах, а раны и царапины будут медленнее заживать.
Кроме того, человек начнет быстрее уставать, часто пить из-за жажды, его работоспособность снизится, а слабость появится. Также из-за частых простуд снизится и иммунитет. Однако в начале люди не замечают, что в первую очередь начинают страдать их жизненно важные органы.