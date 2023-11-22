Тренер раскрыл эффективный способ похудеть к Новому году

Российский мастер-тренер бренда XFIT Илья Франк раскрыл эффективный способ похудеть к Новому году. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 22 ноября.

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Специалист рассказал, что избавиться от лишних килограммов к праздничным дням поможет постепенное снижение калорийности в ежедневном рационе. При этом он отметил, что резкие изменения в питании могут привести к истощению и ухудшению самочувствия в целом.

В связи с этим Франк заявил, что сокращение калорийности должно составлять не более 500 килокалорий от суточной нормы.

«Нам необходимо сбрасывать вес правильно сохраняя мышечный обьем, добавляя чуть больше белка, примерно 2-2,7 грамма на килограмм веса», — пояснил спортсмен.

В заключение собеседник издания добавил, что подобная диета должна сопровождаться физической активностью, например, бегом, ходьбой, занятиями на велотренажере, плаванием.