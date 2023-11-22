Как привести себя в форму дома с помощью подручных предметов

Для систематических занятий физкультурой не обязательно ходить в спортзал. О том как устроить тренировку дома с помощью подручных предметов рассказала в интервью Life.ru доцент кафедры лечебной физкультуры ГУУ, кандидат педагогических наук Ирина Меркулова.

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Так, стул можно использовать как опору для приседаний и выполнения упражнений для ног, ягодиц, пресса и на всё тело. Например, для обратных отжиманий с упором на стул руками или лёжа на спине с упором ногами на стул выполнять поднимание туловища с небольшим прогибом.

Пластиковые тарелки заменят вам глайдинг-диски, использующиеся для скольжения по полу руками и ногами. Такие упражнения развивают чувство баланса и положения тела в пространстве.

Заполненные водой или песком бутылки ёмкостью пол-литра стану отличными гантелями общим весом около килограмма. Ими можно усложнить выполнение упражнений для бёдер: приседаний, выпадов и зашагиваний.