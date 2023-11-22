Вредит ли безакогольное пиво здоровью

Благодаря безалкогольному пиву вы сможете наслаждаться вкусом любимого напитка без вреда для здоровья. Но точно ли без вреда?

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Безалкогольное пиво представляет собой обычное пиво, из которого удалён алкоголь. Также это пиво может быть просто сварено с меньшим содержанием спирта, чем разрешено законом. К примеру, согласно данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), напитки могут считаться безалкогольными, если количество алкоголя в них не превышает 0,5%.

Кроме того, имейте в виду, что на самом деле следы алкоголя содержатся во многих повседневных напитках и продуктах. В ходе одного исследования учёные обнаружили измеримое количество алкоголя в бананах, яблочном соке и хлебе.

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Хотя в безалкогольном пиве нет спирта, это совсем не значит, что оно полезно. Большинство безалкогольных сортов пива имеют очень низкую пищевую ценность и в основном, как и обычное пиво, содержат углеводы. При этом калорийность у них примерно такая же, как у алкогольного пива.

Но у безалкогольного пива есть несколько преимуществ для здоровья. Благодаря такому пиву вам будет проще отказаться от алкоголя, а одно исследование показало, что оно может стать отличным напитком для восстановления после тренировки.