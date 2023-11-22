Вредит ли безакогольное пиво здоровью
Благодаря безалкогольному пиву вы сможете наслаждаться вкусом любимого напитка без вреда для здоровья. Но точно ли без вреда?
Безалкогольное пиво представляет собой обычное пиво, из которого удалён алкоголь. Также это пиво может быть просто сварено с меньшим содержанием спирта, чем разрешено законом. К примеру, согласно данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), напитки могут считаться безалкогольными, если количество алкоголя в них не превышает 0,5%.
Кроме того, имейте в виду, что на самом деле следы алкоголя содержатся во многих повседневных напитках и продуктах. В ходе одного исследования учёные обнаружили измеримое количество алкоголя в бананах, яблочном соке и хлебе.
Хотя в безалкогольном пиве нет спирта, это совсем не значит, что оно полезно. Большинство безалкогольных сортов пива имеют очень низкую пищевую ценность и в основном, как и обычное пиво, содержат углеводы. При этом калорийность у них примерно такая же, как у алкогольного пива.
Но у безалкогольного пива есть несколько преимуществ для здоровья. Благодаря такому пиву вам будет проще отказаться от алкоголя, а одно исследование показало, что оно может стать отличным напитком для восстановления после тренировки.
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